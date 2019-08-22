اليوم.. اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة عدة قضايا.
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة عدة قضايا.
وقال عضو اللجنة، واصل أبو يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن اجتماع اليوم سيناقش إقرار ما يتعلق بقضايا لها علاقة باللوائح المنظمة بعمل اللجان والدوائر للمنظمة.
وتابع: فيما يتعلق بالشق السياسي كانت هناك اتصالات قام بها الرئيس محمود عباس، حول ما يحدث من جرائم إسرائيلية في مدينة القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف: في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، لا تزال الحرائق مشتعلة، في الأقصى والقدس، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بتوفير حماية للشعب الفلسطيني.
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