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اليوم.. اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

اليوم.. اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة عدة قضايا.

وقال عضو اللجنة، واصل أبو يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن اجتماع اليوم سيناقش إقرار ما يتعلق بقضايا لها علاقة باللوائح المنظمة بعمل اللجان والدوائر للمنظمة.

وتابع: فيما يتعلق بالشق السياسي كانت هناك اتصالات قام بها الرئيس محمود عباس، حول ما يحدث من جرائم إسرائيلية في مدينة القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف: في ذكرى إحراق المسجد  الأقصى المبارك، لا تزال الحرائق مشتعلة، في الأقصى والقدس، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بتوفير حماية للشعب الفلسطيني.

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