اليوم.. اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير





وقال عضو اللجنة، واصل أبو يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن اجتماع اليوم سيناقش إقرار ما يتعلق بقضايا لها علاقة باللوائح المنظمة بعمل اللجان والدوائر للمنظمة.





وتابع: فيما يتعلق بالشق السياسي كانت هناك اتصالات قام بها الرئيس محمود عباس، حول ما يحدث من جرائم إسرائيلية في مدينة القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك.





وأضاف: في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، لا تزال الحرائق مشتعلة، في الأقصى والقدس، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بتوفير حماية للشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة عدة قضايا.