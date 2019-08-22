شاهد: لحظة قصف طائرات الاحتلال موقع البحرية التابع للمقاومة غرب مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطننشر مقطع فيديو، فجر اليوم الخميس، يظهر لحظة قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي، لموقع البحرية التابع للمقاومة الفلسطينية، غربي مدينة غزة.كانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت الموقع ذاته، في وقت سابق من ليلة أمس الأربعاء، بثلاثة صواريخ، مما أحدث اضرار مادية بالمكان.وقال المتحدث باسم الاحتلال الاسرائيلي: "قصفت مقاتلات الجيش الإسرائيلي عدة أهداف أخرى لمنظمة حماس في قطاع غزة"، مضيفا: "تم تنفيذ الهجوم رداً على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".