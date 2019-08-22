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طقس الخميس: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

طقس الخميس: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/08/23: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2019/08/24: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2019/08/25: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-21 32-22 31-21 بيت لحم 31-21 32-22 31-21
رام الله والبيرة 29-20 30-21 29-20 طولكرم 33-23 34-24 33-23
نابلس 34-22 35-23 34-22 قلقيلية 33-23 34-24 33-23
جنين 35-23 36-24 35-23 سلفيت 31-21 32-22 31-21
طوباس 35-23 36-24 35-23 روابي 34-21 35-22 34-21
الخليل 29-20 30-21 29-20 غزه 31-24 32-25 31-24
أريحا 41-27 42-28 41-27 خانيونس 31-24 32-25 31-24
الأغوار الشمالية 39-25 40-26 39-25 رفح 33-23 34-24 33-23

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