الشيوخي يدعو حكومة اشتية لتحويل ميزانية السلطة من الشيكل للدينار الاردني

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر من رام الله مساء اليوم حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لتحويل ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية من الشيكل للدينار الاردني كمقدمة لاستعمال العملة الرقمية الالكترونية السيادية والعملة الورقية والمعدنية الوطنية في دولة فلسطين على طريق فرض السيادة الفلسطينية على اراضي الدولة الفلسطينية واسواقها ومؤسساتها وقطاعاتها بالكامل .



واوضح الشيوخي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بان تحويل الميزانية العمومية للسلطة الوطنية الفلسطينية من العملة الاسرائيلية الى العملة الاردنية ابتداء من عام 2020 خطوة تاريخية مهمة باتجاه انفكاك اقتصادنا الوطني نحو استقلاليته الكاملة عن اقتصاد دولة الاحتلال الاسرائيلي البغيض .



واشار الى ان تحويل الميزانية العمومية للسلطة الوطنية الى الدينار الاردني يعزز اقتصادنا الوطني الفلسطيني ويساهم في استقلاليته ويقصر من عمر الاحتلال كما يعزز العلاقات الاخوية بين دولة فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية وعمقنا العربي والاسلامي .



واعتبر الشيوخي انجاح طرد الشيكل الاحتلالي الاسرائيلي من سلة العملات المتداولة في المناطق الفلسطينية خطوة مهمة لانجاح حملات مقاطعة بضائع وخدمات الاحتلال وحملات مقاومة التطبيع مع الاحتلال .



مؤكدا ان حملات المقاطعة للبضائع والمنتجات الاسرائيلية لن تنجح على المستوى الداخلي بدون نجاحنا بطرد عملة الاحتلال من اسواقنا ومؤسساتها .



وقال في نهاية بيانه ان اليد الاحتلالية الاسرائيلية الطويلة التي تدخل جيوبنا وبيوتنا واسواقنا ومؤسساتنا وتسرق انجازاتنا وتسيطر على ارضنا هي عملة الاحتلال المتمثلة بالشيكل التي لا بد من قطعها واخراجها من حياتنا حتى نتمكن من اخراج الاحتلال من حياتنا بكافة تفاصيلها .