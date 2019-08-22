شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو حكومة اشتية لتحويل ميزانية السلطة من الشيكل للدينار الاردني

الشيوخي يدعو حكومة اشتية لتحويل ميزانية السلطة من الشيكل للدينار الاردني
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر من رام الله مساء اليوم حكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لتحويل ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية من الشيكل للدينار الاردني كمقدمة لاستعمال العملة الرقمية الالكترونية السيادية والعملة الورقية والمعدنية الوطنية في دولة فلسطين على طريق فرض السيادة الفلسطينية على اراضي الدولة الفلسطينية واسواقها ومؤسساتها وقطاعاتها بالكامل .

واوضح الشيوخي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بان تحويل الميزانية العمومية للسلطة الوطنية الفلسطينية من العملة الاسرائيلية الى العملة الاردنية ابتداء من عام 2020 خطوة تاريخية مهمة باتجاه انفكاك اقتصادنا الوطني نحو استقلاليته الكاملة عن اقتصاد دولة الاحتلال الاسرائيلي البغيض .

واشار الى ان تحويل الميزانية العمومية للسلطة الوطنية الى الدينار الاردني يعزز اقتصادنا الوطني الفلسطيني ويساهم في استقلاليته ويقصر من عمر الاحتلال كما يعزز العلاقات الاخوية بين دولة فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية وعمقنا العربي والاسلامي .

واعتبر الشيوخي انجاح طرد الشيكل الاحتلالي الاسرائيلي من سلة العملات المتداولة في المناطق الفلسطينية خطوة مهمة لانجاح حملات مقاطعة بضائع وخدمات الاحتلال وحملات مقاومة التطبيع مع الاحتلال .

مؤكدا ان حملات المقاطعة للبضائع والمنتجات الاسرائيلية لن تنجح على المستوى الداخلي بدون نجاحنا بطرد عملة الاحتلال من اسواقنا ومؤسساتها .

وقال في نهاية بيانه ان اليد الاحتلالية الاسرائيلية الطويلة التي تدخل جيوبنا وبيوتنا واسواقنا ومؤسساتنا وتسرق انجازاتنا وتسيطر على ارضنا هي عملة الاحتلال المتمثلة بالشيكل التي لا بد من قطعها واخراجها من حياتنا حتى نتمكن من اخراج الاحتلال من حياتنا بكافة تفاصيلها .  

أخبار ذات صلة

فيديو: تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

فيديو: تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

مُهاجماً نتنياهو والسنوار.. غانتس: حماس أمام خيارين

مُهاجماً نتنياهو والسنوار.. غانتس: حماس أمام خيارين

18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول لعام 2019 بنمو 65%

18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول لعام 2019 بنمو 65%

الإعلام الإسرائيلي: الأموال القطرية لغزة خلال أيام والعمادي ألغى زيارته للقطاع

الإعلام الإسرائيلي: الأموال القطرية لغزة خلال أيام والعمادي ألغى زيارته للقطاع

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

جيش الاحتلال: صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

جيش الاحتلال: صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

أكاديمي يرفض الانضمام لمجلس بلدية غزة المُعين ويكشف التفاصيل

أكاديمي يرفض الانضمام لمجلس بلدية غزة المُعين ويكشف التفاصيل

شبيبة فتح تتهم &#34;تيار دحلان&#34; وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

شبيبة فتح تتهم "تيار دحلان" وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو حكومة اشتية لتحويل ميزانية السلطة من الشيكل للدينار الاردني

الشيوخي يدعو حكومة اشتية لتحويل ميزانية السلطة من الشيكل للدينار الاردني

18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول لعام 2019 بنمو 65%

18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول لعام 2019 بنمو 65%

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

شبيبة فتح تتهم &#34;تيار دحلان&#34; وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

شبيبة فتح تتهم "تيار دحلان" وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

&#34;الديمقراطية&#34; بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

"الديمقراطية" بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

اشتية يُثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

اشتية يُثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

منوعات

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: &#34;فين مندي يا زغدانة&#34;

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: "فين مندي يا زغدانة"

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

عربي

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

&#34;عناصر مارقة&#34; حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ &#34;المنزل الآمن&#34;

"عناصر مارقة" حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ "المنزل الآمن"