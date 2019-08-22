شؤون فلسطينية

الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً في قطاع غزة

الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي: إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية أغارت على عدد من الأهداف في موقع بحري تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وأوضح أدرعي، عبر تويتر، أن ذلك يأتي رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه إسرائيل، مضيفاً: "سنواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل، ونعتبر حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه".

وفي السياق، قال موقع (حدشوت 24): إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف، ليلة الخميس، أهدافاً في قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، موقع البحرية الواقع غرب مدينة غزة بثلاث غارات متتالية، فيما سُمع دوي انفجار قوي وسط مدينة غزة.

كما ودوت أصوات الانفجارات شمال ووسط قطاع غزة، فيما أطلق الاحتلال قنابل الإنارة على منطقة صوفا على الحدود الشرقية للقطاع.

وفي السياق، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن سلسلة من الهجمات نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب وشمال قطاع غزة، مضيفاً:"هاجمت القوات عددًا من الأهداف منها منشأة لقوات كوماندوز البحرية التابعة لحماس".

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