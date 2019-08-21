شؤون فلسطينية

مُهاجماً نتنياهو والسنوار.. غانتس: حماس أمام خيارين

مُهاجماً نتنياهو والسنوار.. غانتس: حماس أمام خيارين
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب "أزرق- أبيض"، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس: إن حركة حماس أمام خيارين اثنين، مشيراً إلى أن هذين الخيارين، سيكونان بعد انتخابات الكنيست.

وأضاف غانتس، عبر (تويتر): "مرة أخرى صفارات إنذار وأطفال الجنوب مرة أخرى في الملاجئ، السنوار يضع جدول الأعمال، ونتنياهو يفقد الأمن، ويتم محو الردع الإسرائيلي".

وتابع: "أمام حماس خياران الهدوء التام وإعادة الجنود الأسرى، أو الهدوء التام، وإعادة الجنود الأسرى بالقوة العسكرية".

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