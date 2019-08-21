مُهاجماً نتنياهو والسنوار.. غانتس: حماس أمام خيارين

رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم حزب "أزرق- أبيض"، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس: إن حركة حماس أمام خيارين اثنين، مشيراً إلى أن هذين الخيارين، سيكونان بعد انتخابات الكنيست.





وأضاف غانتس، عبر (تويتر): "مرة أخرى صفارات إنذار وأطفال الجنوب مرة أخرى في الملاجئ، السنوار يضع جدول الأعمال، ونتنياهو يفقد الأمن، ويتم محو الردع الإسرائيلي".







وتابع: "أمام حماس خياران الهدوء التام وإعادة الجنود الأسرى، أو الهدوء التام، وإعادة الجنود الأسرى بالقوة العسكرية".