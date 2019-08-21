شؤون فلسطينية

18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول لعام 2019 بنمو 65%

18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول لعام 2019 بنمو 65%
رام الله - دنيا الوطن
حققت باديكو القابضة نمواً نوعياً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، حيث بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 18.8 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 65% مقارنة مع النصف الأول من العام 2018 بواقع 11.4 مليون دولار.

وقد تنوعت مصادر هذه الأرباح نتيجة التحسن في أداء عدد من الشركات التابعة لباديكو القابضة، لاسيما في القطاع السياحي والزراعي، حيث نما مجمل الدخل لباديكو السياحية بنسبة 55%، فيما نجحت هذه الشركة في تخفيض خسارتها التشغيلية بنسبة 62%، علماً أن فندق قصر جاسر، أحد استثمارات باديكو السياحية، واصل حصد جوائز عالمية، كان آخرها جائزة أفضل فندق تراثي للعام 2019 على مستوى  العالم  والتي قامت بإعلانها مؤسسة Hotel of the Year Awards. وفي القطاع الزراعي، حققت شركة نخيل فلسطين المزيد من النتائج الإيجابية، حيث نمت أرباحها التشغيلية بنسبة 31%. ولم يقف الأثر الإيجابي لعملية إعادة الهيكلة وتوزيع الاستثمارات عند العام 2018، بل تجاوزه ليشهد النصف الأول من العام الحالي تحقيق أرباح نقدية جراء بيع جزء من حصة باديكو القابضة في شركة بوابة أريحا للاستثمار العقاري، كما جَنَتْ الشركة أرباحاً نقدية مجزية من محفظتها الاستثمارية في أسهم البنك العربي.

وعبّر رئيس مجلس إدارة  "باديكو القابضة" بشار المصري عن ارتياحه باستمرار النمو في أرباح باديكو القابضة وتنويع مصادر دخلها، مؤكداً على قدرة الشركة تجاوز التحديات بحكم خبرتها الاستثمارية الكبيرة في السوق الفلسطينية. وبين المصري أن الشركة ستمضي قدماً نحو مزيد من الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية في الضفة الغربية و قطاع غزة الذي تمتلك الشركة فيه استثمارات متميزة ويحظى باهتمام كبير لدى باديكو القابضة. وأكد المصري على التزام الشركة الراسخ بدورها الاستثماري في تنمية وإسناد الاقتصاد الفلسطيني وزيادة الإنتاجية والاعتماد على الذات والتركيز على خلق الآلاف من فرص العمل للأجيال الشابة.

ومن الجدير بالذكر أن العام 2019 كان قد شهد انتخاب مجلس إدارة جديد لباديكو القابضة ضم خبرات وطاقات وقدرات متنوعة لأعضاء مؤسسين وجدد من خلفيات متنوعة؛ الأمر الذي من شأنه تعزيز تقدم مسيرة الشركة في السنوات القادمة.

أخبار ذات صلة

الإعلام الإسرائيلي: الأموال القطرية لغزة خلال أيام والعمادي ألغى زيارته للقطاع

الإعلام الإسرائيلي: الأموال القطرية لغزة خلال أيام والعمادي ألغى زيارته للقطاع

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

جيش الاحتلال: صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

جيش الاحتلال: صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

أكاديمي يرفض الانضمام لمجلس بلدية غزة المُعين ويكشف التفاصيل

أكاديمي يرفض الانضمام لمجلس بلدية غزة المُعين ويكشف التفاصيل

شبيبة فتح تتهم &#34;تيار دحلان&#34; وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

شبيبة فتح تتهم "تيار دحلان" وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

شاهد: الاحتلال يزعم إحباط &#34;عملية خنق&#34; بشاحن هاتف خلوي

شاهد: الاحتلال يزعم إحباط "عملية خنق" بشاحن هاتف خلوي

&#34;الديمقراطية&#34; بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

"الديمقراطية" بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول لعام 2019 بنمو 65%

18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول لعام 2019 بنمو 65%

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

شبيبة فتح تتهم &#34;تيار دحلان&#34; وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

شبيبة فتح تتهم "تيار دحلان" وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

&#34;الديمقراطية&#34; بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

"الديمقراطية" بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

اشتية يُثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

اشتية يُثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

مركز الميزان يُحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير البنا

مركز الميزان يُحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير البنا

منوعات

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: &#34;فين مندي يا زغدانة&#34;

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: "فين مندي يا زغدانة"

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

عربي

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

&#34;عناصر مارقة&#34; حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ &#34;المنزل الآمن&#34;

"عناصر مارقة" حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ "المنزل الآمن"