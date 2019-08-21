الإعلام الإسرائيلي: الأموال القطرية لغزة خلال أيام والعمادي ألغى زيارته للقطاع

قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن الأموال القطرية ستدخل إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.





من ناحيته، قال الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران: إن السفير القطري محمد العمادي ألغى زيارته لغزة بسبب معارضة إسرائيل إدخال الأموال القطرية.



رام الله - دنيا الوطنوأوضحت القناة، أن السفير القطري محمد العمادي سيصل إلى غزة نهاية الأسبوع كما هو مخطط سابقا، وأن الأموال القطرية ستدخل إلى غزة خلال الأيام المقبلة.يذكر أن القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، أكد لـ "دنيا الوطن" أن زيارة السفير العمادي لغزة ستكون مرتبطة بالملفات التي تكفلت بها قطر.وأشار الرقب، أن من بين تلك الملفات الأموال القطرية أو المستشفى في شمال قطاع غزة، أو المنطقة الصناعية أو خط الكهرباء 161، بالإضافة إلى تشطيب بعض المشاريع التي كانت قائمة.