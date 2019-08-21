الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فصائل "الحشد الشعبي" العراقية، مساء اليوم، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأميركية، أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية عن طريق أذربيجان؛ لتعمل ضمن أسطول القوات الأميركية على تنفيذ طلعات جوية، تستهدف مقرات عسكرية عراقية.



وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي، وفق (عرب 48): إن "أميركا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفكر بأساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف الحشد.



يأتي ذلك في أعقاب استهداف أربع قواعد عسكرية في العراق بما في ذلك مستودعات أسلحة تابعة لفصائل الحشد الشعبي، كان آخرها قصف جوي طال مستودع للأسلحة قرب قاعدة "بلد" (البكر سابقاً) الجوية في محافظة صلاح الدين، أمس، وسط تقارير مختلفة تشير إلى مسؤولية إسرائيلية عن الهجمات، لمنع نقل أسلحة من إيران للعراق، ومنها إلى الأراضي السورية أو لبنان.



وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي إلى انفجارات غامضة خلال الشهر الماضي، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.



وبدأت سلسلة الانفجارات في منتصف تموز/ يوليو الماضي، حين قتل مقاتل عراقي وأصيب إيرانيان بجروح بعدما تعرض معسكر "الشهداء" التابع للحشد الشعبي في منطقة آمرلي بوسط العراق إلى "قصف بطائرة مسيّرة مجهولة"، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية.



سرعان ما أعلن البنتاغون حينها أن "القوات الأميركية غير متورطة"، في تبرير يأتي في سياق التوتر الإيراني الأميركي في المنطقة، وخصوصاً في العراق حيث بعض فصائل الحشد الشعبي موالية لطهران.



يذكر، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد ألمح إلى مسؤولية إسرائيل عن "هجمات شُنت مؤخراً على مواقع إيرانية في العراق"، ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله للصحفيين المرافقين له، خلال زيارته إلى أوكرانيا: "ليس لإيران حصانة في أي مكان"؛ وأضاف نتيناهو في إشارة إلى إيران: "سنتحرك ضدهم أينما تستدعي الحاجة، وأيدينا طويلة".



وصرّح نتنياهو، في أعقاب التقارير التي تحدثت عن الانفجار في قاعدة "بلد" في العراق، في حديثه للصحفيين في ختام زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أمس، إن "هناك تحديات أمنية كبيرة تطرق لها تقرير الاستخبارات الذي تلقيته قبل بضع دقائق".



وعندما سئل إذا ما كان التقرير يتعلق بالتفجيرات في القاعدة الجوية العراقية، اكتفى نتنياهو بالقول إنه يتلقى تقريرًا استخباريًا كل يوم، وهو أمر عادي، دون الإفصاح عم مزيد من التفاصيل.