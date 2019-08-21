عربي

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فصائل "الحشد الشعبي" العراقية، مساء اليوم، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأميركية، أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية عن طريق أذربيجان؛ لتعمل ضمن أسطول القوات الأميركية على تنفيذ طلعات جوية، تستهدف مقرات عسكرية عراقية.

وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي، وفق (عرب 48): إن "أميركا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفكر بأساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف الحشد.

يأتي ذلك في أعقاب استهداف أربع قواعد عسكرية في العراق بما في ذلك مستودعات أسلحة تابعة لفصائل الحشد الشعبي، كان آخرها قصف جوي طال مستودع للأسلحة قرب قاعدة "بلد" (البكر سابقاً) الجوية في محافظة صلاح الدين، أمس، وسط تقارير مختلفة تشير إلى مسؤولية إسرائيلية عن الهجمات، لمنع نقل أسلحة من إيران للعراق، ومنها إلى الأراضي السورية أو لبنان.

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي إلى انفجارات غامضة خلال الشهر الماضي، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وبدأت سلسلة الانفجارات في منتصف تموز/ يوليو الماضي، حين قتل مقاتل عراقي وأصيب إيرانيان بجروح بعدما تعرض معسكر "الشهداء" التابع للحشد الشعبي في منطقة آمرلي بوسط العراق إلى "قصف بطائرة مسيّرة مجهولة"، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية.

سرعان ما أعلن البنتاغون حينها أن "القوات الأميركية غير متورطة"، في تبرير يأتي في سياق التوتر الإيراني الأميركي في المنطقة، وخصوصاً في العراق حيث بعض فصائل الحشد الشعبي موالية لطهران.

يذكر، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد ألمح إلى مسؤولية إسرائيل عن "هجمات شُنت مؤخراً على مواقع إيرانية في العراق"، ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله للصحفيين المرافقين له، خلال زيارته إلى أوكرانيا: "ليس لإيران حصانة في أي مكان"؛ وأضاف نتيناهو في إشارة إلى إيران: "سنتحرك ضدهم أينما تستدعي الحاجة، وأيدينا طويلة". 

وصرّح نتنياهو، في أعقاب التقارير التي تحدثت عن الانفجار في قاعدة "بلد" في العراق، في حديثه للصحفيين في ختام زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أمس، إن "هناك تحديات أمنية كبيرة تطرق لها تقرير الاستخبارات الذي تلقيته قبل بضع دقائق".

وعندما سئل إذا ما كان التقرير يتعلق بالتفجيرات في القاعدة الجوية العراقية، اكتفى نتنياهو بالقول إنه يتلقى تقريرًا استخباريًا كل يوم، وهو أمر عادي، دون الإفصاح عم مزيد من التفاصيل.

أخبار ذات صلة

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

&#34;عناصر مارقة&#34; حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ &#34;المنزل الآمن&#34;

"عناصر مارقة" حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ "المنزل الآمن"

البرهان يُؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة في السودان

البرهان يُؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة في السودان

شاهد: إسرائيلي يرفع العلم السعودي ويُطالب بزيارة المملكة

شاهد: إسرائيلي يرفع العلم السعودي ويُطالب بزيارة المملكة

مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب تحية عسكرية

مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب تحية عسكرية

الجبهة الشعبية القيادة العامة: إسرائيل استعادت نصف رفات جندي من سوريا

الجبهة الشعبية القيادة العامة: إسرائيل استعادت نصف رفات جندي من سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

شبيبة فتح تتهم &#34;تيار دحلان&#34; وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

شبيبة فتح تتهم "تيار دحلان" وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

&#34;الديمقراطية&#34; بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

"الديمقراطية" بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

اشتية يُثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

اشتية يُثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

مركز الميزان يُحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير البنا

مركز الميزان يُحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير البنا

ارزيقات يكشف عن عدد الوفيات والحوادث التي وقعت بالضفة منذ بداية العام

ارزيقات يكشف عن عدد الوفيات والحوادث التي وقعت بالضفة منذ بداية العام

منوعات

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: &#34;فين مندي يا زغدانة&#34;

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: "فين مندي يا زغدانة"

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

عربي

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

&#34;عناصر مارقة&#34; حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ &#34;المنزل الآمن&#34;

"عناصر مارقة" حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ "المنزل الآمن"