شؤون فلسطينية

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، عن دخول دفعة جديدة من أسرى الجبهة، غداً الخميس إلى الإضراب عن الطعام، تضامناً مع الرفيق القائد المضرب منذ 52 يوماً، حذيفة حلبية وكوكبة من الأسرى الإداريين المضربين.

وأضافت قيادة فرع السجون، أن عشرات من أسرى الجبهة في سجون ( الرامون، عوفر، نفحة، النقب) سيخوضون الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام غداً الخميس، وهم: على النحو التالي: من سجن الرامون، الرفاق الأسرى (أحمد كراجة، أحمد ابو حسنية، أحمد ابو شيخة، محمود أبو اصبع، أحمد المصري، مجدي قواريق، سراج الخطيب أشرف السجدي، خالد يوسف)، سجن عوفر ( خالد طه، محمد صافي، طارق كراجة، أحمد كتاني، محمد فراحين، بهاء الخواجة، ماهر العمارين، حافظ عمر، باسم مزهر، رامز ريان، محمد خمور، محمد فارس، محمد غطرشي، يوسف الزغاري)، سجن نفحة ( محمد خلف، محمد صالح، عدي الطيطي، أحمد الخطيب، محمد هوارين، حسين عطا)، سجن النقب ( سجن النقب، فادي أبو الهدى، يوسف يوسف، طارق مهران، طالب ابو خيط، حمدي البدوي، محمود الحاج محمد، ابراهيم سالم، خضر ماضي، محمد لدادوة، علي درويش، هيثم سياج، مجد علامة، منذر حجاجرة، محمد خطاطبة، حمزة زعول)، علماً أن العديد من هؤلاء الأسرى، يخوضون معركة الإضراب تضامناً مع رفاقهم في الإداري للمرة الثانية.

وأكدت قيادة المنظمة، أن معركة الحرية والإرادة مستمرة، حتى انتزاع الأسرى الإداريين حريتهم والانتصار على سياسة الاعتقال الإداري، داعية جماهير شعبنا إلى المشاركة والتحشيد في الفعاليات الميدانية التي تنُظم تضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وخصوصاً أمام سجن (عوفر) في رام الله، ومقر المندوب السامي في مدينة غزة، غداً الساعة العاشرة صباحاً.

أخبار ذات صلة

الإعلام الإسرائيلي: الأموال القطرية لغزة خلال أيام والعمادي ألغى زيارته للقطاع

الإعلام الإسرائيلي: الأموال القطرية لغزة خلال أيام والعمادي ألغى زيارته للقطاع

جيش الاحتلال: صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

جيش الاحتلال: صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

أكاديمي يرفض الانضمام لمجلس بلدية غزة المُعين ويكشف التفاصيل

أكاديمي يرفض الانضمام لمجلس بلدية غزة المُعين ويكشف التفاصيل

شبيبة فتح تتهم &#34;تيار دحلان&#34; وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

شبيبة فتح تتهم "تيار دحلان" وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

شاهد: الاحتلال يزعم إحباط &#34;عملية خنق&#34; بشاحن هاتف خلوي

شاهد: الاحتلال يزعم إحباط "عملية خنق" بشاحن هاتف خلوي

&#34;الديمقراطية&#34; بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

"الديمقراطية" بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

(كابينت) أقر خططاً لمهاجمة حماس.. ما شكل الحرب المقبلة على قطاع غزة؟

(كابينت) أقر خططاً لمهاجمة حماس.. ما شكل الحرب المقبلة على قطاع غزة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

شبيبة فتح تتهم &#34;تيار دحلان&#34; وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

شبيبة فتح تتهم "تيار دحلان" وأمن غزة بافتعال أزمة جامعة الأزهر

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

الشعبية: مُخططات التهجير ضد شعبنا لم تتوقف وندعو لتعزيز صمود المواطن

&#34;الديمقراطية&#34; بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

"الديمقراطية" بذكرى إحراق الأقصى: نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس

اشتية يُثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

اشتية يُثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

مركز الميزان يُحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير البنا

مركز الميزان يُحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير البنا

ارزيقات يكشف عن عدد الوفيات والحوادث التي وقعت بالضفة منذ بداية العام

ارزيقات يكشف عن عدد الوفيات والحوادث التي وقعت بالضفة منذ بداية العام

منوعات

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: &#34;فين مندي يا زغدانة&#34;

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: "فين مندي يا زغدانة"

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

عربي

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

&#34;عناصر مارقة&#34; حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ &#34;المنزل الآمن&#34;

"عناصر مارقة" حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ "المنزل الآمن"