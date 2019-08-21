دفعة جديدة من أسرى الجبهة تخوض الإضراب غداً لثلاثة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، عن دخول دفعة جديدة من أسرى الجبهة، غداً الخميس إلى الإضراب عن الطعام، تضامناً مع الرفيق القائد المضرب منذ 52 يوماً، حذيفة حلبية وكوكبة من الأسرى الإداريين المضربين.



وأضافت قيادة فرع السجون، أن عشرات من أسرى الجبهة في سجون ( الرامون، عوفر، نفحة، النقب) سيخوضون الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام غداً الخميس، وهم: على النحو التالي: من سجن الرامون، الرفاق الأسرى (أحمد كراجة، أحمد ابو حسنية، أحمد ابو شيخة، محمود أبو اصبع، أحمد المصري، مجدي قواريق، سراج الخطيب أشرف السجدي، خالد يوسف)، سجن عوفر ( خالد طه، محمد صافي، طارق كراجة، أحمد كتاني، محمد فراحين، بهاء الخواجة، ماهر العمارين، حافظ عمر، باسم مزهر، رامز ريان، محمد خمور، محمد فارس، محمد غطرشي، يوسف الزغاري)، سجن نفحة ( محمد خلف، محمد صالح، عدي الطيطي، أحمد الخطيب، محمد هوارين، حسين عطا)، سجن النقب ( سجن النقب، فادي أبو الهدى، يوسف يوسف، طارق مهران، طالب ابو خيط، حمدي البدوي، محمود الحاج محمد، ابراهيم سالم، خضر ماضي، محمد لدادوة، علي درويش، هيثم سياج، مجد علامة، منذر حجاجرة، محمد خطاطبة، حمزة زعول)، علماً أن العديد من هؤلاء الأسرى، يخوضون معركة الإضراب تضامناً مع رفاقهم في الإداري للمرة الثانية.



وأكدت قيادة المنظمة، أن معركة الحرية والإرادة مستمرة، حتى انتزاع الأسرى الإداريين حريتهم والانتصار على سياسة الاعتقال الإداري، داعية جماهير شعبنا إلى المشاركة والتحشيد في الفعاليات الميدانية التي تنُظم تضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وخصوصاً أمام سجن (عوفر) في رام الله، ومقر المندوب السامي في مدينة غزة، غداً الساعة العاشرة صباحاً.