جيش الاحتلال: صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن صاروخاً واحداً أطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، مساء اليوم الأربعاء، وسقط في منطقة مفتوحة.





وأضاف جيش الاحتلال: "منذ وقت قصير تم رصد عن عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو المستوطنات، وتم تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة المفتوحة فقط".





هذا، وزعم الإعلام الإسرائيلي، سقوط صاروخين من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بمنطقة غلاف غزة، وذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار.





وقال موقع (حدشوت 24): إن صاروخين على الأقل، أُطلقا من قطاع غزة، وسقطا في منطقة مفتوحة في شعر هنيغف.





يتبع..

