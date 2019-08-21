دولي

إسرائيل تصمت على اتهام ترامب لليهود بـ "الخيانة"

إسرائيل تصمت على اتهام ترامب لليهود بـ "الخيانة"
رام الله - دنيا الوطن
امتنع المسؤولون الإسرائيليون عن التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي قال فيها: إن يهود الولايات المتحدة الذين يدلون بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي "خائنون".

وثار غضب الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة من تصريح ترامب، غير أن الحكومة الإسرائيلية التي تربطها بإدارته علاقات وثيقة، امتنعت عن الإدلاء بدلوها في الأمر.

وقالت وكالة (رويترز) للأنباء: إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض التعليق على تصريحات ترامب.

ورداً على سؤال حول تصريحات ترامب، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال ستاينيتز، لراديو "ريشيت بت": "يجب ألا نتدخل في الخلافات السياسية في الولايات المتحدة".

وأضاف: "لنا علاقات طيبة مع الديمقراطيين والجمهوريين ولا بد أن نستمر على هذا المنوال".

من جهتها، أصدرت "جيه ستريت" وهي جماعة ضغط يهودية أمريكية ليبرالية، بياناً يوم الثلاثاء، قالت فيه إنه "من الخطر والعار أن يهاجم الرئيس ترامب الأغلبية الكبيرة من الطائفة اليهودية الأمريكية، ويصفها بالغباء والخيانة".

وأضافت: "لكن ليس مفاجئا أن تنتقل هجمات الرئيس العنصرية المخادعة عن النساء التقدميات الملونات في الكونغرس الآن إلى تشويه يستهدف اليهود".

كما أشارت اللجنة الأمريكية اليهودية إلى أنها غضبت بشدة من تصريحات ترامب، حيث صرح الرئيس التنفيذي للجنة، ديفيد هاريس، بأن "تعليقات الرئيس مثيرة للانقسام بشكل صادم ولا تليق بمن يشغل أعلى منصب منتخب في البلاد".

وأضاف أن "اليهود الأمريكيين، مثل كل الأمريكيين،‭‭ ‬‬تتنوع آراؤهم وأولوياتهم السياسية، وتقديره لمدى علمهم أو ولائهم بناء على أفضلياتهم الحزبية غير ملائم أو مستحب وخطير بكل ما تعنيه الكلمة".

وكان الرئيس الأمريكي علق في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي، يوم الثلاثاء، على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب، اللتين رفضت إسرائيل السماح لهما بزيارتها تحت إلحاح من ترامب.

وقال ترامب في تعليقاته: "أين ذهب الحزب الديمقراطي؟ أين ذهبوا في الدفاع عن هاتين المرأتين على حساب إسرائيل.. أعتقد أن أي شخص يهودي يصوت لديمقراطي يظهر إما جهله التام أو خيانة كبرى".

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