بوتين: اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً سيؤدي للتصعيد في أوروبا والعالم

بوتين وترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن واشنطن طورت صاروخاً محظوراً قبل أن تنسحب من معاهدة الصواريخ.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي في هلسنكي: أن اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً، سيؤدي إلى التصعيد في أوروبا والعالم، كما نقلت قناة (الميادين).



وتابع: سنتخذ إجراءات للرد على سلوك واشنطن وفي الوقت نفسه نتمسك بالحوار سبيلاً للحل.