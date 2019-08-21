دولي

بوتين: اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً سيؤدي للتصعيد في أوروبا والعالم

بوتين: اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً سيؤدي للتصعيد في أوروبا والعالم
بوتين وترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن واشنطن طورت صاروخاً محظوراً قبل أن تنسحب من معاهدة الصواريخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي في هلسنكي: أن اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً، سيؤدي إلى التصعيد في أوروبا والعالم، كما نقلت قناة (الميادين).

وتابع: سنتخذ إجراءات للرد على سلوك واشنطن وفي الوقت نفسه نتمسك بالحوار سبيلاً للحل.

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