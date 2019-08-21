الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم محاولة خنق عامل إسرائيلي على جسر اللنبي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت فلسطينياً، بزعم محاولة خنق عامل إسرائيلي على معبر اللنبي.
وقالت الصحيفة: إن الفلسطيني من سكان مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، ويبلغ من العمر (37 عاماً).
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت فلسطينياً، بزعم محاولة خنق عامل إسرائيلي على معبر اللنبي.
وقالت الصحيفة: إن الفلسطيني من سكان مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، ويبلغ من العمر (37 عاماً).
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