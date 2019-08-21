الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم محاولة خنق عامل إسرائيلي على جسر اللنبي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت فلسطينياً، بزعم محاولة خنق عامل إسرائيلي على معبر اللنبي.



وقالت الصحيفة: إن الفلسطيني من سكان مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، ويبلغ من العمر (37 عاماً).