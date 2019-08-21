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إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، تعليماته للسلطات بالسماح لمرافقي المسافرين بدخول بهو مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك انطلاقا من يوم الخميس 22 آب/أغسطس.

واجتمع الشاهد بوزيري الداخلية هشام الفراتي، والنقل هشام بن أحمد، اللذين قدما له تقريرا حول مدى تنفيذ الإجراءات المتخذة خلال جلستي عمل، خصصتا لدعم الاحتياطات الأمنية والإجراءات الوقائية المتخذة بمطار تونس قرطاج، والمساعي من أجل تيسير حركة الدخول والخروج من المطار، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأفادت رئاسة الحكومة على صفحتها على موقع (فيسبوك)، بأن اللقاء مثل فرصة لاستعراض مدى تقدم إنجاز مشروع المخطط المروري للمطار، وآجال الشروع في استغلاله للرفع من نجاعة الإجراءات الأمنية بالمسالك المؤدية للمطار.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية أعلنت، في الأول من شهر آب/أغسطس، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة، علما أنها أعلنت، في 27 حزيران/يونيو 2019، حالة تأهب قصوى وإجراءات أمنية وقائية مشددة في المطار.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، حينها، بأنه تم اتخاذ إجراءات أمنية ووقائية مشددة بمطار تونس قرطاج، وتم منع دخول كل المرافقين للمسافرين، وتركيز عدد من الحواجز خارج المبنى الرئيس، بالإضافة إلى تقليص المنافذ المؤدية للمطار تحسبا لأي طارئ.

واتخذت السلطات في البلاد تلك الإجراءات، إثر انفجارين انتحاريين هزا العاصمة التونسية، الأول نفذه انتحاري في شارع شارل ديغول، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية التونسية: إن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة 12 شخصا (9 أمنيين و3 مدنيين).

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