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وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب وزير الخارجية اليوناني يوم الأربعاء: إن بلاده لن تقدم مساعدة لناقلة إيرانية تبحر شرقا بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا.

وأضاف ميلتياديس فارفيتسيوتيسـ لـ (قناة إيه.إن.تي1) التلفزيونية اليونانية: "بعثنا برسالة واضحة مفادها أننا لا نرغب بأي حال في تسهيل تهريب هذا النفط إلى سوريا".

وتحمل الناقلة "أدريان داريا 1"، التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق، مليوني برميل من النفط الخام. وتبحر حاليا باتجاه الشرق وأظهرت جهات تتبع السفن أن وجهة السفينة المعلنة هي ميناء كالاماتا اليوناني، وأن من المتوقع وصولها يوم 26 آب/أغسطس، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وترغب الولايات المتحدة في احتجاز الناقلة إذ تقول إن لها صلة بالحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه منظمة إرهابية. 

وتحث اليونان على الامتناع عن تقديم أي مساعدة، فيما قال مصدر دبلوماسي قبرصي إن رسالة مشابهة أرسلت إلى بلاده أيضا.

وذكرت وكالة (العمال) الإيرانية للأنباء يوم الأربعاء، أن شركة شحن إيرانية تستأجر الناقلة "أدريان داريا" في الوقت الحالي.

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