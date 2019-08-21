ليبرمان يطالب نتنياهو بطرد سموتريتش من (كابينت)





ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: إن على رئيس الوزراء نتنياهو بدلاً من نشر مقاطع الفيديو، أن يطرد سموتريتش على الفور من (كابينت)، لأن المجندات الإسرائيليات عبر الأجيال كن ذات أهمية في تاريخ الشعب اليهودي ودولة إسرائيل.





وأضاف: لكن مع الأسف نتنياهو كتب وقال: إن سموتريتش سيكون عضواً في (كابينت) وأنه حليفه الطبيعي للحكومة المقبلة - "هذا جنون مطلق".



يشار إلى أن أن سموتريتش قال في مقابلة مع إذاعة الجيش: إن خدمة المجندات في الوحدات المختلطة تضعف المهارات العملياتية للجيش الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطرد الوزير بتسلائيل سموتريتش، من المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).