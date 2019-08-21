بالفيديو: "راكب الأموج" نسخة بحرية إسرائيلية جديدة

ترجمة: مؤمن مقداد





وتحمل النسخة اسم "راكب الأمواج" ويتم إنتاجها من قبل شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية.



ووفق القناة، فإن الطائرة الجديدة "راكب الأمواج" تسمح بزيادة مجال الاستطلاع وجمع المعلومات حتى عندما لا توجد طائرة تابعة للقوات الجوية في المنطقة، كما ستساعد على زيادة مدى ودقة إطلاق النار من قبل السفن.



وقالت: إن هناك تطوراً في طائرة "راكب الأمواج" يجعلها تختلف عن نسخة "راكب السماء" حيث تم إجراء تعديل يسمح لها بالعمل في البيئة البحرية ولها القدرة على الهبوط في الماء دون الإضرار بأنظمتها وتشغيلها مرة أخرى.



قالت (القناة 12) الإسرائيلية: إنه لأول مرة يحصل سلاح البحرية الإسرائيلي على النسخة البحرية الجديدة من طائرة "راكب السماء" المحمولة.