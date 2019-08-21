اشتية يثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين





رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين (UNDP) روبيرتو فالينت، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.وثمن اشتية جهود فالينت خلال فترة عمله في الإشراف على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، والتي ساهمت في تعزيز صمود المواطنين لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها أبناء شعبنا، متمنيا له التوفيق في حياته العملية والشخصية.