دولي

عضو (كابينت) لـ"نتنياهو": أؤيد نسف المباني بغزة وأضمن لك صوتي بهذا الصدد

عضو (كابينت) لـ"نتنياهو": أؤيد نسف المباني بغزة وأضمن لك صوتي بهذا الصدد
نتنياهو يترأس جلسة الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
أعرب وزير إسرائيلي، عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت)، عن تأييده لنسف المباني في غزة.

وقال الوزير الإسرائيلي، بتسلائيل سموتريتش: "سيدي رئيس الوزراء نتنياهو، أنا أؤيد نسف المباني في غزة، وأنا أضمن لك صوتي في الكابينت بهذا الصدد".

وكان وزير إسرائيلي اليوم الأربعاء، كشف سبب عدم العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وتحديداً لقادة حركة حماس.

ونقل (راديو الجنوب) عن الوزير تساحي هنغبي، تصريحات له رداً على سؤال: هل هناك حصانة لقادة حماس؟"

وأجاب: "نحن لا ننفذ عمليات اغتيال لقادة حماس والمنظمات في غزة لأننا نعرف من التجربة السابقة أن القيام بمثل هذه الخطوة معناها العملي هي (الحرب)".

يشار إلى أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين يطالبون الحكومة الإسرائيلية العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ تجاه مناطق غلاف غزة.

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