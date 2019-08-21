شؤون فلسطينية

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال
رام الله - دنيا الوطن
قدم المركز الدولي للدراسات القانونية، شكوى لمجلس
حقوق الإنسان، وفق الآليات الخاصة بالمجلس، نيابةً عن الطفل قيس فراس عبيد البالغ من العمر (6 سنوات)، والطفل محمد ربيع عليان (4 سنوات) من بلدة العيساوية في القدس المحتلة، والطفلة ملاك شادي سدر (8 سنوات) من وسط مدينة الخليل، وذلك عقب قيام "الشرطة الإسرائيلية" وقوات جيش الاحتلال، السلطة
القائمة بالاحتلال، باعتقالهم واستدعائهم للتحقيق بشكل متكرر وبذات الأسلوب، مؤكداً على أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال التعسفي بحق الأطفال كسياسة مدروسة وممنهجة.

وأوضح المركز في شكواه أن سلوك السلطات "الاسرائيلية" ينتهك أحكام اتفاقية حقوق الطفل لا سيما الفقرة (ب) من المادة (37)، والمادة (40) من الاتفاقية بخصوص ضمانات محاكمة الأطفال، وتتنكر عموماً للمصلحة الفضلى للأطفال الفلسطينيين، كما تنتهك معايير اتفاقية جنيف الرابعة في مجال محاكمة الأطفال.

وأضاف أن أي تشريعات تفرضها السلطات "الإسرائيلية" تبيح اعتقال الأطفال الفلسطينيين تجعل من مصدرها شريك في الانتهاك.

وبيّن المركز أن ممارسة الاعتقال والاستدعاء والملاحقة بحق الأطفال دون استنفاذ الخيارات الأخرى البديلة لتجنيبهم مخاطر الاعتقال وبهدف ترويعهم، ينطوي على تمييز عنصري ضد الأطفال الفلسطينيين دون غيرهم.

وشدّد المركز على أن السلطات "الاسرائيلية" القائمة بالاحتلال في مدينة القدس مازالت تتنكر لاتفاقية جنيف الرابعة والحقوق الواردة فيها، وترفض تطبيق أحكامها خلافاً للقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قامت بمطاردة ومحاولة اعتقال الثلاثة أطفال، وأصدرت استدعاءات للتحقيق بحقهم وبحق ذويهم في الفترة ما بين 29 يوليو/تموز 2019 وحتى 1 أغسطس/ آب 2019، وذلك بحجة إلقاء الحجارة باتجاه مركبات تابعة للاحتلال خلال اقتحاماتها لأحياء فلسطينية.

أخبار ذات صلة

اشتية يثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

اشتية يثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

مركز الميزان يُحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير البنا

مركز الميزان يُحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير البنا

ارزيقات يكشف عن عدد الوفيات والحوادث التي وقعت بالضفة منذ بداية العام

ارزيقات يكشف عن عدد الوفيات والحوادث التي وقعت بالضفة منذ بداية العام

حماس ترد على الأحمد: تصريحاتك حول اجتماع الفصائل بغزة &#34;مردود عليها&#34;

حماس ترد على الأحمد: تصريحاتك حول اجتماع الفصائل بغزة "مردود عليها"

الكشف عن تفاصيل اجتماع جمع وفداً من &#34;الديمقراطية&#34; مع قيادة حزب الله

الكشف عن تفاصيل اجتماع جمع وفداً من "الديمقراطية" مع قيادة حزب الله

الرئيس عباس يُصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بشأن أمن المواطنين

الرئيس عباس يُصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بشأن أمن المواطنين

قرار من الرئيس عباس بشأن الأزمة الحالية في جامعة الأزهر

قرار من الرئيس عباس بشأن الأزمة الحالية في جامعة الأزهر

وصول 762 حاجاً من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة

وصول 762 حاجاً من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

اشتية يثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

اشتية يثمن جهود ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

المركز الدولي يقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاعتقال بحق الأطفال

مركز الميزان يُحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير البنا

مركز الميزان يُحمل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير البنا

الاحتلال يَشُن حملة هدم وإخطارات بالهدم في المناطق الفلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة هدم وإخطارات بالهدم في المناطق الفلسطينية

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف دفعة مالية لذوي الأسرى والشهداء المقطوعة رواتبهم

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف دفعة مالية لذوي الأسرى والشهداء المقطوعة رواتبهم

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة

الأورومتوسطي يهاجم (فيفا) بسبب مباراة نهائي كأس فلسطين

الأورومتوسطي يهاجم (فيفا) بسبب مباراة نهائي كأس فلسطين

عشراوي: نُحيّي صمود المقدسيين ونجاحهم في صد العدوان المتكرر على القدس

عشراوي: نُحيّي صمود المقدسيين ونجاحهم في صد العدوان المتكرر على القدس

منوعات

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: &#34;فين مندي يا زغدانة&#34;

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: "فين مندي يا زغدانة"

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

عربي

&#34;عناصر مارقة&#34; حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ &#34;المنزل الآمن&#34;

"عناصر مارقة" حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ "المنزل الآمن"

البرهان يُؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة في السودان

البرهان يُؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة في السودان

شاهد: إسرائيلي يرفع العلم السعودي ويُطالب بزيارة المملكة

شاهد: إسرائيلي يرفع العلم السعودي ويُطالب بزيارة المملكة

مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب تحية عسكرية

مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب تحية عسكرية