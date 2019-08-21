شؤون فلسطينية

ارزيقات يكشف عن عدد الوفيات والحوادث التي وقعت بالضفة منذ بداية العام

ارزيقات يكشف عن عدد الوفيات والحوادث التي وقعت بالضفة منذ بداية العام
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي 
أكد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن هناك ما يزيد عن 85 حالة وفاة، و6500 أصابة، في 8300 حادث سير، وقعت في مناطق الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي، واصفا هذه الارقام بالصادمة والمخيفة، وأنها بحاجة إلى إعادة النظر.

وأوضح ازريقات في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن سبب الحوادث التي تقع في مناطق الضفة الغربية، استهتار السائقين، وعدم التزامهم بقوانين السير، لافتا إلى أن معظم هذه الحوادث تقع في الطرقات الخارجية.

وأشار إلى أن السائق يشعر نفسه أنه غير مراقب، كما أن الطرق غير مجهزة بالمعايير المرورية الصحيحة، مما تفتح شهية السائق لارتكاب الاخطاء من خلال السرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والتي تؤدي الى وقوع الحوادث.

وقال: "الشرطة من جانبها، تتخذ العديد من الاجراءات التي من شأنها تعمل على تحرير العديد من المخالفات، حيث أن هناك ما يزيد عن 130 ألف مخالفة منذ بداية العام، بالاضافة الى حجز المركبات المخالفة غير القانونية، لكن حتى اللحظة مازالت حوادث السير مرتفعة".

وشدد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، على ضرورة أن يكون هناك رقابة مجتمعية، التي لها دور في توثيق المخالفات التي يرتكبها السائقين، وتدخل الركاب ومنعه من ارتكاب الاخطاء، وإبلاغ الشرطة عن المخالفين.

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