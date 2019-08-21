وزير إسرائيلي يكشف سبب عدم العودة لسياسة الاغتيالات في القطاع

كشف وزير إسرائيلي اليوم الأربعاء، سبب عدم العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وتحديداً لقادة حركة حماس.





ونقل (راديو الجنوب) عن الوزير تساحي هنغبي، تصريحات له رداً على سؤال: هل هناك حصانة لقادة حماس؟"





وأجاب: "نحن لا ننفذ عمليات اغتيال لقادة حماس والمنظمات في غزة لأننا نعرف من التجربة السابقة أن القيام بمثل هذه الخطوة معناها العملي هي (الحرب)".





يشار إلى أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين يطالبون الحكومة الإسرائيلية العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ تجاه مناطق غلاف غزة.









رام الله - دنيا الوطن