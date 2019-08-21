حماس ترد على الأحمد: تصريحاتك حول اجتماع الفصائل بغزة "مردود عليها"





وكان الأحمد أكد على أن هناك جموداً كاملاً في ملف المصالحة، محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة عن جمود ملف المصالحة.





ولفت في تصريحات سابقة، إلى أنه عندما يكون هناك اجتماعات للفصائل في غزة، فإن ذلك بحد ذاته انقسام، وأن الاجتماعات في غزة، لبعض الفصائل عبارة عن اجتهادات، وهم غير مخولين بالحديث عن ملف المصالحة



وأضاف الهندي: "عندما نتحدث عن وزن الجبهة الشعبية والديمقرطية أو الجهاد الاسلامي، هي مسؤولة عما تتحدث به، اما ان يتحدث عزام الاحمد وكأن هذه الفصائل لا قيمة لها، وغير فاعلة، ولا تملك القرار، فإن هذا الكلام مردود عليه، وأعتقد ان ذلك ليس من أخلاقنا كوطنيين والفلسطينيين".



وأكد الهندي، أن هناك حالة من الانسجام والتوافق الكبير بين الفصائل الفلسطينية، والموقف الموحد بينها، رافضا فصائليا وفي حماس جملة وتفصيلا ما تحدث به الاحمد.



وفي السياق، أشار الهندي، إلى أن هناك حراك كبير بين الفصائل الفلسطينية في موضوع ملف المصالحة، لافتا إلى أن هذه الفصائل لها امتداداتها سواء في الضفة الغربية او في الخارج، منوها في الوقت ذاته إلى أنه عندما تتخذ قرارا او توجها معينا، فإنه سيكون ملزما للجميع.



وقال: "بالنسبة لنا كحماس، ما تخرج به الفصائل من رؤية سياسية حول المصالحة، سنكون اول الملتزمن حول الموضوع، لكن الطرف الثاني فإن على حركة فتح ان يكون لديها التزام، فلا يعني ان تتجاوب حركة حماس لوحدها مع كل كبيرة وصغيرة، وهناك معارضة كبيرة من قبل السلطة وفتح".



خاص دنيا الوطن - أحمد العشيقال سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): إن ما تحدث به عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عزام الأحمد، حول اجتماع الفصائل في غزة حول المصالحة، ليس صحيحاً، حيث أن الفصائل الموجودة في قطاع غزة هي فصائل وازنة ولها تأثيرات كبيرة".