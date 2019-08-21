قرار من الرئيس عباس بشأن الأزمة الحالية في جامعة الأزهر





وأضاف: نؤكد أن يكون هناك تغليب لغة الحوار بين جميع أذرع وأجسام الجامعة، لافتاً إلى أن الرئيس محمود عباس شكّل لجنة من ثلاثة أشخاص على مستوى عالٍ لمتابعة الأمر، والالتقاء بجميع الأطراف في الجامعة، وهذا مؤكد وبدأت اللجنة أعمالها.



وقال: إن اللجنة الثلاثية، تم تشكيلها من قبل الرئيس عباس خلال الساعات الأخيرة، وهي مخولة بحل جميع الإشكاليات في جامعة الأزهر.



وتابع: هناك متابعة حثيثة للأمر من قبل وزارة التعليم العالي، وهناك وفد من وزارة التربية والتعليم متواجد بالقطاع، لمتابعة أمور متعددة في التعليم العالي بغزة، خاصة الجودة.



وقال: نحن نتعامل مع التعليم العالي في غزة، كما نعاملها في الضفة، لأن المسيرة التعليمية، يجب أن تستمر في شقي الوطن.



وتابع القبج: نستنكر ما يحدث في الجامعة حالياً، ونحن كوزارة تعليم عالٍ، نطالب بتغليب لغة الحوار وفق القانون، واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانكشفت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، أن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً بما يتعلق بالأزمة الحالية في جامعة الأزهر.وأكدت الوزارة على لسان د. إيهاب القبج، الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي في تصريحات لـ"دنيا الوطن"، أنه بتوجيهات من رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، هناك متابعة حثيثة من قبل الوزارة.