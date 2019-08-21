الاحتلال يَشُن حملة هدم وإخطارات بالهدم في المناطق الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في بيت حنينا شمال القدس المحتلة.



وأفادت المصادر المحلية، أن المنزل يقع في حي العقبة، ويعود لعائلة الرجبي، وأن جنود الاحتلال، أغلقوا المنطقة، وانتشروا بكثافة في محيط المنزل قبل هدمه بجرافة عسكرية.



كما هدمت جرافات الاحتلال، خزان مياه في منطقة "عينون"، جنوب شرق مدينة طوباس.



وأوضح مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال هدم خزان مياه سعته ألف كوب، للمواطن عدنان مجلي صوافطة؛ بحجة تواجده في مناطق (ج).



وأشار إلى أن الاحتلال أخطر قبل أشهر بوقف العمل في الخزان، ورغم محاولات محافظة طوباس، والجهات المختصة، للحصول على وصل ترخيص له، إلا أن المحكمة الإسرائيلية رفضت ذلك.



إخطارات هدم



ومن جهة متصلة، وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس بحماية قوات معززة من جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت مواطنين في محيط جدار الضم والتوسع العنصري قرب مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.



وذكرت المصادر المحلية، أن طواقم الاحتلال، وزعت إخطارات هدم وإخلاء لأكثر من 20 منشأة تركزت في حي المطار، الذي كان تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة للمحاكم الإسرائيلية بخصوص منشآتهم، واليوم تم توزيع الإخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة.



كما أخطرت "لجان التنظيم والبناء" الإسرائيلية، بهدم عشرات المنشآت الزراعية والعرائش للمزارعين في سهل البطوف داخل أراضي عام 48، إضافة إلى تغريم العديد من المواطنين مبالغ وصلت إلى 300 ألف شيكل بحجة البناء دون تراخيص.



ودعت اللجنة الشعبية في سخنين جميع المزارعين وأصحاب العرائش والمنشآت الزراعية والأراضي، عدم الرضوخ لهذه الإخطارات والضغوطات، وعدم التوقيع على أي مستند يرسل إليهم من قبل "لجان التنظيم والبناء".



واتفقت اللجنة الشعبية مع بلدية سخنين على العمل في المسار القضائي، وذلك عبر التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر احترازي، بتجميد الإخطارات، وإلغاء الغرامات.