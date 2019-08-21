"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف دفعة مالية لذوي الأسرى والشهداء المقطوعة رواتبهم

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بغزة، وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف الدفعة الثالثة من مخصصات ذوي الشهداء، والجرحى، والأسرى، والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم مؤخراً.



وقالت الوزارة: إن الصرف سيكون يوم الخميس الموافق 22/8/2019 في كافة فروع بنك البريد.



وكانت وزارة المالية بغزة، قالت: إن صرف رواتب الموظفين، سيكون يوم غدٍ الخميس، لجميع الفئات.



وأضافت: أن الرواتب ستصرف عبر فروع البنك الوطني الإسلامي، وبنك الإنتاج، وفروع البريد المنتشرة في محافظات غزة، كما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.