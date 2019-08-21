قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها بين المواطنين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة بينهم محررون.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، اعتقلت الشاب مؤمن يحيى، بعد اقتحام منزله.



إلى ذلك، اعتقل جنود قوات الاحتلال، المواطن عبد زهدي عيد بعد اقتحام منزله في بلدة الزاوية، غرب سلفيت.



وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير المحرر عدي غوادرة في منطقة بير الباشا قرب جنين، كما اقتحمت منطقة تل غرب نابلس، ويطا جنوب جنين.



وفي القدس، اعتقل جنود قوات الاحتلال، أدهم سبتة، ومهند مطربة، وفتاة لم تعرف هويتها من العيساوية.