شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: طلبنا من حماس اتخاذ سلسلة إجراءات لتخفيف معاناة المواطنين بغزة

قيادي بالجهاد: طلبنا من حماس اتخاذ سلسلة إجراءات لتخفيف معاناة المواطنين بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام: إن حركته طالبت حركة حماس، اتخاذ سلسلة إجراءات لتخفيف معاناة المواطنين بغزة، مطالباً السلطة الفلسطينية، بإنهاء إجراءاتها في قطاع غزة.

ودعا عزام، خلال كلمة له بندوة سياسية في مدينة غزة، الأربعاء، لاتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، محذراً من تفشي واتساع ظاهرة الهجرة، بسبب سوء الأوضاع المعيشية.

وشدد عزام على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، قائلاً: "لا نحتاج إلى كلام كثير للتأكيد على وجود أزمة كبيرة تعصف بحياتنا، وتعصف بالوطن العربي والإسلامي، وعندما يكون الوطن العربي على هذا الحال من التشتت والفوضى، فمن الطبيعي أن يؤثر هذا على فلسطين التي كنا نعتبرها القضية الأولى للمسلمين والعرب".

وأضاف: "التحدي الأكبر الذي نعيشه هو خطة السلام الأمريكية التي لا قلب لها ولا عقل، المسماة صفقة القرن، وأمريكا تتباهى بأنها أوصلت المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين للصفر؛ لتضيف مأساة جديدة إلى مآسي الشعب الفلسطيني"، داعياً الفلسطينيين إلى عدم الاستسلام لليأس والإحباط.

وأوضح، أن الانقسام والخلاف الداخلي المستمر يؤثر في حياة الفلسطينيين جميعاً، متابعاً: "لا نستطيع أن نبشر الناس بأن الأفق مفتوح، أو القول بأن الأزمات التي نعيشها ستحل غداً أو بعد غد، الظروف قاهرة، والبؤس موجود، لكننا لا نتمنى أن يخرج فلسطيني واحد من هذه الأرض".

وأكمل: "الظروف التي يخلقها الاحتلال يمكن للناس أن يتفهموها ويتحملوها بعزيمة، لكن الظروف التي تنشأ بسبب خلافاتنا نحن وبسبب الجبن والعجز العربي لا تستطيع الناس أن تتفهمها"، مؤكداً على عدم وجود ظرف خارجي يضغط على الفلسطينيين وعلى الفصائل المقاومة لمنع التقائهم.

وتساءل عزام: "ما الذي يمنع من عقد لقاء للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير"، مشدداً على ضرورة عقد مثل هذا الاجتماع، لأن صفقة القرن لن تبقي مكانا للسلطة، ومبيناً أن الرهان يجب أن يكون على الموقف الداخلي، وعلى الشعب الفلسطيني المقدام.

ودعا عزام، إلى "تطبيق قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني، كون التنسيق ورقة ضغط مهمة في يد السلطة، يمكن لها من خلالها الضغط على الاحتلال"، بحسب وصفه.

وتطرق عزام إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، مجدداً دعوته إلى تعزيز صمودهم وإنهاء معاناتهم، ووصف قرار وزير العمل اللبناني بأنه جزء من الحملة الهادفة لزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني.

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