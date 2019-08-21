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دولي

مسؤولان أمريكيان: طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم.كيو-9) أُسقطت فوق اليمن

مسؤولان أمريكيان: طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم.كيو-9) أُسقطت فوق اليمن
م.كيو-9 طائرة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤوليْن أميركييْن: إنه تم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم.كيو-9) فوق اليمن، أمس الثلاثاء، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما: أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء.

وكانت قناة (المسيرة) التلفزيونية التابعة لحركة الحوثي، قد نقلت في وقت سابق عن متحدث عسكري من الحوثيين قوله، إن الدفاعات الجوية للحركة، أسقطت طائرة أمريكية مسيرة.

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