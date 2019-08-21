شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي يهاجم (فيفا) بسبب مباراة نهائي كأس فلسطين

الأورومتوسطي يهاجم (فيفا) بسبب مباراة نهائي كأس فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، عن أسفه البالغ، إزاء استمرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) غض الطرف عن تعطيل السلطات الإسرائيلية، للشهر الثاني على التوالي، إقامة مباراة إياب نهائي كأس فلسطين بين فريقين أحدهما من قطاع غزة والآخر من الضفة الغربية.

وقال الأورومتوسطي في بيان أصدره بهذا الخصوص: إن استمرار السلطات الإسرائيلية منع (30) فردًا يمثلون بعثة فريق خدمات رفح، من السفر من غزة إلى الضفة الغربية لخوض مباراة نهائي بطولة كأس فلسطين لكرة القدم أمام فريق مركز شباب بلاطة في نابلس، خرق واضح للقانون الدولي ولشعار (FIFA) الذي يؤكد "الحق في اللعب" للجميع، مضيفًا أنّ تذرّع السلطات الإسرائيلية بالأسباب الأمنية لا يعدو كونه غطاء لسياسة العقاب الجماعي، التي ينتهجها ضد سكان قطاع غزة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين الفلسطينيين التي أقيمت على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وكان من المقرر أن تجري مباراة الإياب في الأول من تموز/ يوليو الماضي.

وتُقام في كلِّ عام سلسلة مباريات في بطولة كأس قطاع غزَّة والضفة الغربية، من أجل اختيار الفائز في كلتا المنطقتين، تمهيدًا لمباراة نهائية تجمع الفريقين الفائزين لتحديد هوية حامل بطولة كأس فلسطين المعترف بها من قبل (FIFA).

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي، أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تنقل الرياضيين الفلسطينيين في ازدياد، مذكرًا بأنه سبق لتلك السلطات، أن رفضت السماح لبعثة ألعاب القوى الفلسطينية بالمشاركة في بطولات خارجية، وتكرر الأمر مع بعثة منتخب الكرة الطائرة أيضًا، وفق توثيق مراكز حقوقية محلية، اطلع عليها الأورومتوسطي. 

وعدَّ أنّ التدخل السافر للسلطات الإسرائيلية بحرمان الفلسطينيين من ممارسة حقهم الأساسي في لعب كرة القدم، يتعارض من قيم منظمة (FIFA) التي لم تحرك ساكنًا إزاء القيود الإسرائيلية المفروضة على الرياضيين الفلسطينيين.

وشدد المرصد الحقوقي الدولي على أن قرار منع سفر فريق كرة قدم، يثبت بأن السياسة القمعية للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تأتِ من دوافع أمنية، بل هدفها المركزي والأساسي "قمع واضطهاد الفلسطينيين بأي طريقة ممكنة".

وأكد الأورومتوسطي، أنه بينما تُناقَش كرة القدم كونها جسرًا للسلام في بعض الورشات السياسية، فإن أساسات هذه الجسور تقتلعها السلطات الإسرائيلية، تحت ذرائع واهية.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتحرك الفوري والعاجل من أجل رفع القيود الإسرائيلية عن الرياضيين الفلسطينيين، وتمكين فريق خدمات رفح من السفر إلى الضفة الغربية لإقامة مباراة نهائي كأس فلسطين.

كما دعا الأورومتوسطي منظمة (FIFA) إلى فتح تحقيق موسع حول الاستهداف المتكرر من قبل الجيش الإسرائيلي للمنشآت الرياضية الفلسطينية، وقتل حوالي 200 رياضي فلسطيني خلال العشر سنوات الماضية، وفق إحصاءات حصل عليها المرصد الحقوقي الدولي من وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الكشف عن تفاصيل اجتماع جمع وفداً من &#34;الديمقراطية&#34; مع قيادة حزب الله

الكشف عن تفاصيل اجتماع جمع وفداً من "الديمقراطية" مع قيادة حزب الله

الرئيس عباس يُصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بشأن أمن المواطنين

الرئيس عباس يُصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بشأن أمن المواطنين

قرار من الرئيس عباس بشأن الأزمة الحالية في جامعة الأزهر

قرار من الرئيس عباس بشأن الأزمة الحالية في جامعة الأزهر

وصول 762 حاجاً من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة

وصول 762 حاجاً من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة

الاحتلال يَشُن حملة هدم وإخطارات بالهدم في المناطق الفلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة هدم وإخطارات بالهدم في المناطق الفلسطينية

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف دفعة مالية لذوي الأسرى والشهداء المقطوعة رواتبهم

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف دفعة مالية لذوي الأسرى والشهداء المقطوعة رواتبهم

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة

قيادي بحماس مؤيداً الهجرة: ليست كلها شر وعائداتها المالية تُصلح البُلدان

قيادي بحماس مؤيداً الهجرة: ليست كلها شر وعائداتها المالية تُصلح البُلدان

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة هدم وإخطارات بالهدم في المناطق الفلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة هدم وإخطارات بالهدم في المناطق الفلسطينية

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف دفعة مالية لذوي الأسرى والشهداء المقطوعة رواتبهم

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف دفعة مالية لذوي الأسرى والشهداء المقطوعة رواتبهم

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة

الأورومتوسطي يهاجم (فيفا) بسبب مباراة نهائي كأس فلسطين

الأورومتوسطي يهاجم (فيفا) بسبب مباراة نهائي كأس فلسطين

عشراوي: نُحيّي صمود المقدسيين ونجاحهم في صد العدوان المتكرر على القدس

عشراوي: نُحيّي صمود المقدسيين ونجاحهم في صد العدوان المتكرر على القدس

داخل الموقع الأثري في سبسطية.. قوات الاحتلال تُجري أعمال مَسْحٍ وتخطيط

داخل الموقع الأثري في سبسطية.. قوات الاحتلال تُجري أعمال مَسْحٍ وتخطيط

مستوطنون يشرعون بزراعة أشجار حرجية جنوب غرب بيت لحم

مستوطنون يشرعون بزراعة أشجار حرجية جنوب غرب بيت لحم

حماس: الهجمة على الأقصى تشتد وتأخذ منحى خطيراً

حماس: الهجمة على الأقصى تشتد وتأخذ منحى خطيراً

منوعات

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: &#34;فين مندي يا زغدانة&#34;

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: "فين مندي يا زغدانة"

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

هيفاء وهبي تكشف السبب الحقيقي لاعتزال إليسا

عربي

&#34;عناصر مارقة&#34; حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ &#34;المنزل الآمن&#34;

"عناصر مارقة" حاولت تهريبه.. الشرطة السودانية تنقله لـ "المنزل الآمن"

البرهان يُؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة في السودان

البرهان يُؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة في السودان

شاهد: إسرائيلي يرفع العلم السعودي ويُطالب بزيارة المملكة

شاهد: إسرائيلي يرفع العلم السعودي ويُطالب بزيارة المملكة

مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب تحية عسكرية

مريم الصادق المهدي تثير الجدل بسبب تحية عسكرية