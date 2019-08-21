شؤون فلسطينية

عشراوي: نُحيّي صمود المقدسيين ونجاحهم في صد العدوان المتكرر على القدس

عشراوي: نُحيّي صمود المقدسيين ونجاحهم في صد العدوان المتكرر على القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وخرق الوضع القائم فيه، ومواصلة الاعتداء السافر على المقدسات الدينية، واستفزاز مشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، ستنعكس تداعياتها على المنطقة والعالم أجمع.

وقالت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية بمناسبة الذكرى الـ 50 لإحراق المسجد الأقصى:" تشكل جرائم دولة الاحتلال بما فيها الاعتداء على كل ما هو مقدس امتحاناً لمواقف المجتمع الدولي بما فيه الدول الإسلامية والعربية التي يقع على عاتقها مسؤولية حماية المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية".

وأشارت عشراوي إلى أن الجريمة البشعة التي اقترفها المتطرف مايكل دينس هوك في المسجد الأقصى بتاريخ 21 أب/ أغسطس من العام 1969 وإقدامه على إشعال النار فيه عمداً، إضافة إلى الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة والممنهجة على الأماكن المقدسة هي مؤشر على النوايا المبيتة تجاه الأقصى والمقدسات، وأضافت:" إن القدس بكل مكوناتها تشكل جوهر الوجود الفلسطيني، وتجسد تاريخه وثقافته، فهي محور الأمن والسلام العالميين، وإن البشرية جمعاء لن تنسى هذا اليوم، الذي استباحت فيه إسرائيل حرمة المقدسات، وأكلت فيه النيران اسمى معاني الروحانية لدى الإنسان".  

وطالبت الأسرة الدولية بما فيها الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة القيام بمسؤولياتها والتزاماتها، وأضافت: "إن نتنياهو وترامب يدفعان العالم بكل قوة نحو التطرف والعنصرية والفاشية، ويحولان الصراع بالمنطقة إلى صراع ديني، وإن الوتيرة المتصاعدة لجرائم الاحتلال المدعومة من الإدارة الأمريكية، تضع المنظومة الدولية ومصداقيتها والتزامها بالقانون الدولي والدولي الإنساني على المحك".

وحيّت عشراوي في نهاية بيانها الصمود البطولي لشعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة، مشددة على أن المقدسيين يدافعون بثبات وعزيمة عن القدس ومقدساتها، ويقفون في وجه العدوان المتكرر، ونجحوا في صده  بصدق انتمائهم وقوة ارتباطهم بالأرض، وقالت: "إن شعبنا سيواصل الدفاع عن مقدساته وأرضه ولن يستسلم لليأس، وسيبقى متسلحاً بإيمانه بحتمية الحرية، مستمداً عزمه من عدالة قضيته، ومساندة الأحرار حول العالم لحقوقه ومسيرة نضاله المستمرة".

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