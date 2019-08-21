داخل الموقع الأثري في سبسطية.. قوات الاحتلال تُجري أعمال مَسْحٍ وتخطيط

مستوطنون في سبسطية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، برفقة طاقم هندسي، وشرعت بإجراء أعمال مساحة وتخطيط في الموقع الأثري.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن قوة من جيش الاحتلال، أجرت أعمال مساحة في الموقع الأثري في ظل الهجمة الشرسة، التي يتعرض لها من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بهدف السيطرة عليه، وسط ما تشهده البلدة من اقتحام شبه يومي.



وأضاف: أن عدداً من المستوطنين، كانوا اقتحموا الموقع الأثري صباح اليوم، وسط حماية من جيش الاحتلال.