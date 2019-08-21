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شؤون فلسطينية

مستوطنون يشرعون بزراعة أشجار حرجية جنوب غرب بيت لحم

مستوطنون يشرعون بزراعة أشجار حرجية جنوب غرب بيت لحم
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شرع مستوطنون، اليوم الأربعاء، بزراعة أشجار حرجية في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة: إنهم تفاجؤوا بإقدام مستوطنين، وتحت حماية قوات الاحتلال، بالشروع بزراعة أشجار حرجية في منطقة جبلية من أراضي القرية، تحديداً في مناطق "عين الحمام ووادي الخنزير، والكرانات، أبو لتويم"، دون سابق إنذار، علماً أن هذه الأرض، تبلغ مساحاتها آلاف الدونمات، وأن قسماً منها مزروع بأشجار الزيتون منذ عشرات السنين. 

وأشار إلى أن المناطق المستهدفة بزراعة الأشجار لا تبعد أكثر من 300 متر عن أقرب منزل في القرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف مشاعلة: أن الاحتلال ومنذ فترة لا يسمح لأصحاب الأرض بالوصول إليها إلا من خلال "تنسيق أمنى" وفي كثير من الأحيان يتم إلغاؤه، وأن هناك أطماعاً استيطانية لسلبها لتوسيع حدود مستوطنة "بيت عاين" باتجاه أراضي صوريف المجاورة للقرية شمال الخليل، وكذلك الجبعة.

وأشار إلى أن مدخل القرية الموصل إلى بلدة صوريف، كان مغلقاً بالسواتر الترابية منذ العام 2000، وأنه تم استبدال الساتر ببوابة حديدية، وهو ما ينذر بزيادة معاناة المواطنين، علماً أن عشرات الطلبة من صفي الحادي عشر والتوجيهي يتوجهون إلى صوريف لمتابعة تعليمهم هناك.

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