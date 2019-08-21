"المالية" بغزة: صرف رواتب الموظفين غداً الخميس لجميع الفئات

موظفو حكومة غزة السابقة يتلقون المنحة القطرية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة المالية بغزة: إن صرف رواتب الموظفين، سيكون يوم غدٍ الخميس، لجميع الفئات.



وأضافت: أن الرواتب ستصرف عبر فروع البنك الوطني الإسلامي، وبنك الإنتاج، وفروع البريد المنتشرة في محافظات غزة، كما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.



وكانت "المالية" أعلنت عن صرف دفعة من راتب شهر حزيران/يونيو لموظفيها بدءاً من يوم الاثنين 19 آب/ أغسطس الجاري.



وأوضحت الوزارة، في تصريح سابق، أن صرف دفعة الراتب سيجري وفق الآلية الجديدة، التي أعلنت عنها الشهر الماضي.