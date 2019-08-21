صور: طاقم حضانة مجمع ناصر تتعامل مع طفل حديث الولادة أقل من كيلو

رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلمتمكنت الطواقم الطبية بحضانة بمجمع ناصر بمحافظة خانيونس من التعامل مع طفل حديث الولادة، كان قد ولد في شهره السابع بوزن لا يتجاوز (870) جرام أي أقل من كيلو.ويوضح دكتور حاتم ضهير، رئيس قسم الحضانة بمجمع ناصر، أن الطفل قد حُوّل من مستشفى شهداء الأقصي بعمر رحمي حديث الولادة في بداية الشهر السابع من الحمل أي 28 أسبوعاً، ووزن 870 جراماً، أقل من كيلو.ويعتبر ضهير، أن ولادة الطفل بهذا العمر يكون وضعه صعباً ويعاني من صعوبة في التنفس لعدم اكتمال الرئتين، لافتاً إلى أنه حول وهو بحالة حرجة، ووضع علي التنفس الصناعي، وخاصة أنه ولد قبل الميعاد، ولم يكتمل الجهاز التنفسي خاصة الرئتين.ويشير إلى أنه تم التعامل مع الطفل بعناية مكثفة، وصولاً إلى استقرار الحالة، حيث مكث في الحضانة لمدة 52 يوماً أي 13 أسبوعاً حتي اكتمال نمو الطفل، وخرج الطفل من القسم إلى حضن أمه بصحة وعافية.وأفاد ضهير، أن عدد حالات الدخول المشابهة لقسم الحضانة سنوياً يتراوح بين 15- 10 حالة، وبحمد الله تتكل بالنجاح.