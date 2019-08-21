نزال لـ"حماس": أخطأتم بالتفاهمات مع إسرائيل وأوقفوا المراهنة على نتنياهو

ووجّه نزال رسالة إلى حماس، بأن تتوقف عن المراهنة على نتنياهو، مشيراً إلى أنها في لعبة مشتركة مع نتنياهو، وفق تعبيره.



وطالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حركة حماس أن تنضم لمنظمة التحرير، كي تكون ضمن الإطار الجامع، لافتاً إلى الانتخابات في الدول الديمقراطية، تجري كل أربع سنوات، وحماس ترفض ذلك.



وقال: لا مصداقية لما تقوم به حماس من حوار مع العائلات الفلسطينية، ما لم يتم الاتفاق الموقع عام 2017، مشيراً إلى المصالحة، تتطلب تطبيق الاتفاقات، المتعلقة بتسليم الحكم، والاستعداد لإجراء الانتخابات.

خاص دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) الناطق باسمها، جمال نزال: إن الرئيس محمود عباس، نجح في بناء جبهة عالمية، وخط دفاع عالمي عن مدينة القدس.وأكد في تصريحات لبرنامج (استوديو الوطن)، أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، نجحت في تغيير رأي عدة دول كالباراغواي وجواتيمالا ورومانيا، حول نقل سفاراتها للقدس.وشدّد على أن الحق الفلسطيني في القدس خط أحمر، لأن هناك طرفاً فلسطينياً، يستطيع أن يرفع "سماعة التليفون" برؤساء العالم وهو الرئيس عباس.وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح: إن حماس أخطأت خطأً كبيراً عندما استثنت القدس مما يسمى التفاهمات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن حماس حصرت تفاهماتها مع إسرائيل بإدخال المال القطري، واستدامة حكمها في غزة، وهذا على النقيض مما تم الاتفاق عليه في ملف المصالحة.وأضاف: "حماس تخاف المصالحة، لأنها لا تريد الخروج من سدة الحكم، والتفاهمات مع إسرائيل تضمن البقاء على سدة الحكم"، داعياً الحركة إلى اعتماد استراتيجية المصالحة؛ كي لا تنفرد بنا إسرائيل.وشدد على أنه كي نتفق على الطريق، يجب أن نتفق على الهدف، وهدفنا دولة فلسطينية كاملة السياسة على أراضي عام 67، وهذا هدف المعسكر الوطني في منظمة التحرير، وحماس أعلنت أنها ليست معنية بإقامة دولة بل إقامة حكم يخصها في غزة.وأكد نزال على "أننا بحاجة لخط دفاع وطني، وهو خط الوحدة الوطنية، لدرء المخاطر التي تتهدد الكل الفلسطيني"، مضيفاً:نحن مشكلتنا الكبرى أن حركة حماس لا تشاطر الكل الفلسطيني على تمثيل منظمة التحرير.