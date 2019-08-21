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شؤون فلسطينية

وفد أمريكي يُجري عمليات حقن لدوالي الساقين في مستشفى الأندونيسي

وفد أمريكي يُجري عمليات حقن لدوالي الساقين في مستشفى الأندونيسي
رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم
شرع جراح الأوعية الدموية، البروفيسور دكتور نداء سكيك، من الولايات المتحدة "فلسطيني الجنسية"، بإجراء العمليات الجراحية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الأوعية الدموية في مستشفى الأندونيسي، حيث ستستمر زيارته حتى الأحد المقبل.

وأوضح دكتور إياد عابد، استشارى جراحة الأوعية الدموية، أن الوفد كان قد أجرى الفحوصات والاستشارات الطبية للعديد من الحالات المعدة مسبقاً من قبل الطواقم المحلية بالمستشفى، مشيراً إلى أنه سيجري خلال فترة مكوثه ما يقارب من 22 عملية بمشاركة الطواقم المحلية، إضافة إلى تدريبهم.

وأفاد عابد، أن الوفد أجرى عدة عمليات وصفها بالصعبة من خلال حقن دوالي الساقين بمادة معينة تعمل على تجفيف الأوردة من خلال أجهزة معينة أحضروها معهم، وذلك بدون الخضوع لعمليات جراحية.

هذا، ورافق الوفد، الذى حضر لقطاع غزة عن طريق جمعية إغاثة أطفال فلسطين، الممرضة رغدة سكيك، التي تساند الطواقم الطبية المحلية في توفير أفضل رعاية للمرضى، خلال إجراء العمليات الصعبة.

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