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شؤون فلسطينية

عريقات يدعو اليابان لمواصلة دعم (أونروا) ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

عريقات يدعو اليابان لمواصلة دعم (أونروا) ومحاسبة الاحتلال على جرائمه
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، اليوم، اليابان إلى مواصلة دعمها لوكالة (أونروا) وبرامجها المتنوعة، وخاصة في مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين الأكثر تهميشاً وضعفاً في لبنان وسورية، وحثها على إنجاح مؤتمر المانحين في نيويورك في أيلول/ سبتمبر المقبل، والتصويت إلى حانب تجديد ولاية (أونروا) في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك، خلال لقاء عريقات بسفير اليابان لدى لبنان ماتاهيرو ياماغوشي، بحضور السفير الياباني لدى فلسطين تاكاشي اوكوبو، حيث أطلع عريقات السفراء على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية.

وطالب عريقات اليابان باتخاذ مواقف سياسية قوية وصريحة في دعم فلسطين في المنابر الدولية، مثل إنزال العقوبات ضد إسرائيل بسبب جرائم الحرب المتواصلة والممنهجة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة، وتعليق تعاونها الاقتصادي مع إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات الإسرائيلية إلى اليابان، بسبب استمرار إسرائيل في انتهاكها لحقوق الإنسان الفلسطيني، كما حضها على ترجمة مواقفها المُدينة للاستيطان غير الشرعي من خلال اتخاذ موقف سياسي قوي، يُطالب بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أعرب عريقات عن شكر القيادة والشعب الفلسطيني على المساهمات المالية التي قدمتها الحكومة اليابانية لمخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان، ووكالة (أونروا)، بمقدار 6.08 مليون دولار قبل أشهر، والتي قدمتها استجابة لنداء الطوارئ وميزانية البرامج للعام 2019 في لبنان، مؤكداً أن هذه المساهمات المالية تعمل على ضمان استمرار عمل الوكالة وتقديم خدماتها الحيوية لمجتمعات اللاجئين في لبنان، كما شكر حكومة اليابان على الاستجابة الإنسانية:؛ لتأهيل مساكن في مخيم عين الحلوة (حي الطيرة).

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عريقات يدعو اليابان لمواصلة دعم (أونروا) ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

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