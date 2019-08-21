البرهان يُؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة في السودان

عبد الفتاح البرهان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (الجزيرة) القطرية، أن الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، أدّي اليمين الدستورية، رئيساً لمجلس السيادة في السودان.



وسيؤدي الأعضاء العشرة الباقون في مجلس السيادة اليمين في وقت لاحق يوم الأربعاء، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ومن المتوقع أن يؤدي أيضا عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمين يوم الأربعاء.