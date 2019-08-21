زيادة عدد قضاة التنفيذ في المحافظات ولغزة النصيب الأكبر















رام الله - دنيا الوطنأكد المستشار محمد عابد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على زيادة عدد القضاة في دوائر التنفيذ بالمحافظات الجنوبية، وخاصة محافظة غزة، في ظل كثرة عدد القضايا، التي ترد للمحاكم.وأوضح المستشار عابد إلى أن الهدف من الزيادة تخفيف الضغط الكبير على القاضي والذي لا يجعل القضية تأخذ استحقاقها في الاهتمام، وتسريع الفصل في قضايا المواطنين والقضاء على التأجيلات المتكررة في القضية الواحدة، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد.جاء ذلك خلال لقاء سعادته بقضاة التنفيذ بحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ من الناحية الفنية والإدارية والتشريعية ووضع رؤية واضحة للارتقاء بها لأفضل المستويات وتسهيل الإجراءات ومعالجة العوائق.يذكر بأن زيادة عدد قضاة التنفيذ يأتي في ظل السياسات الإستراتيجية التي اتخذها رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتطوير القضاء وتحسين جودته لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين مع بداية العام القضائي الجديد.