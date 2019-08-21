الخارجية الفلسطينية: نقوم بكل ما يلزم لنقل جثمان تامر السلطان لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات الوزير رياض المالكي؛ فإن الوزارة تتابع من خلال سفارة دولة فلسطين في البوسنة، والسفير رزق النمورة، قضية استشهاد الدكتور الصيدلاني تامر السلطان من قطاع غزة.





ووصفت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، السلطان بشهيد لقمة العيش، وأحد نشطاء حراك "بدنا نعيش".





وأضاف البيان: "تتواصل الوزارة مع ذوي الشهيد، وتقوم بكل ما يلزم من أجل نقل جثمانه إلى قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الشهيد السلطان، هو شهيد الغربة، وضحية الحصار الظالم المستمر على قطاع غزة، وترك خلفه زوجة وثلاثة أطفال.







وأكمل البيان: "يتقدم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بأحر التعازي لذوي الشهيد وعائلته، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".