تبلغ (13 عاماً).. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اعتقال فتاة فلسطينية شمال الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم اليوم، اعتقال فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (13 عاماً)، بزعم حملها سكيناً شمال الضفة الغربية.
وقال المتحدث: "صباح هذا اليوم، اعتقلت قوات الجيش فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (13 عاماً)، بعدما أثارت شكوك حارس أمن بالقرب من مستوطنة في اللواء الإقليمي (إفرايم).
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم اليوم، اعتقال فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (13 عاماً)، بزعم حملها سكيناً شمال الضفة الغربية.
وقال المتحدث: "صباح هذا اليوم، اعتقلت قوات الجيش فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (13 عاماً)، بعدما أثارت شكوك حارس أمن بالقرب من مستوطنة في اللواء الإقليمي (إفرايم).
وتابع: خلال عملية الاعتقال، ألقت الفتاة سكينًا على الأرض، وتم استدعاء القوات للمكان، وتحويلها للتحقيق.
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