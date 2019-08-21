تبلغ (13 عاماً).. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اعتقال فتاة فلسطينية شمال الضفة





وتابع: خلال عملية الاعتقال، ألقت الفتاة سكينًا على الأرض، وتم استدعاء القوات للمكان، وتحويلها للتحقيق.





رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم اليوم، اعتقال فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (13 عاماً)، بزعم حملها سكيناً شمال الضفة الغربية.وقال المتحدث: "صباح هذا اليوم، اعتقلت قوات الجيش فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (13 عاماً)، بعدما أثارت شكوك حارس أمن بالقرب من مستوطنة في اللواء الإقليمي (إفرايم).