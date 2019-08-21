شؤون فلسطينية

وزير القدس: نحن بمواجهة أمام محاولة حكومة الاحتلال إسقاط المسجد الأقصى

وزير القدس: نحن بمواجهة أمام محاولة حكومة الاحتلال إسقاط المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، في الذكرى 50 لإحراق المسجد الأقصى: "إننا الآن في مواجهة أمام محاولة حكومة الاحتلال إسقاط المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: أن القدس تستنزف، وأن الوضع فيها زاد عن حد الاحتمال، نتيجة انتهاج حكومة الاحتلال سياسة التهجير منذ العام 67 لصالح الاستيطان المخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وحذر وزير شؤون القدس من استمرار ارتكاب سلطات الاحتلال لمجازر جماعية، طالت بيوت المقدسيين، ناهيك عن استهدافها لجميع مناحي الحياة الثقافية والاقتصادية والدينية؛ لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في القدس المحتلة.

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