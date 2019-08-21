بكيرات: حكومة الاحتلال تسير وفق خطة ممنهجة لإبقاء الأقصى محاصراً مخنوقاً





وشدّد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، على وجوب إعادة النظر في عدة قضايا أولها: منع اقتحامات المستوطنين للأقصى، وإعادة النظر في طريقة التعامل مع المحتل.



وحذر بكيرات من المحاولات الإسرائيلية الرامية لانتزاع الوصاية الهاشمية عن المسجد الأقصى المبارك، داعياً إلى التصدي لهذه المحاولات، وإحباط أي مخطط، يهدف إلى إقامة هيكلهم المزعوم.





وأكد نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، أن كل ما تقوم به دولة الاحتلال في القدس المحتلة، وباحات المسجد الأقصى وعزله عن محيطه هو باطل، ويجب التصدي لهذه المشاريع التهويديه من خلال وقفة عربية إسلامية جادة.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، ناجح بكيرات: إن حكومة الاحتلال، تسير وفق خطة مُمنهجة لإبقاء المسجد الأقصى المبارك محاصراً مخنوقاً، تمهيداً لتقسيمه زمانياً ومكانياً، مشيراً إلى أن شعبنا أمام تحديات، ترتقي لمستوى جرائم حرب، ويجب محاكمة الاحتلال عليها.