مسؤول بملف الاستيطان: هجمات منظمة من قبل الاحتلال ومستوطنيه آخذة بالازدياد

وثمن دغلس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، تصدي أهالي قرية "قريوت" جنوب شرق مدينة نابلس لهجمات المستوطنين، ونجاحهم في إزالة بؤرة استيطانية، أقيمت فوق أراضي المواطنين.



وأضاف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة: أن هناك مخططاً احتلالياً، يهدف إلى توسيع مستوطنة (يتسهار) على حساب أراضي المواطنين، داعياً إلى تكثيف حملات التصدي لكبح جماح المستوطنين، وإفشال مخططات الاستيطان.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن هناك هجمات منظمة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه آخذة بالازدياد، حيث إن المستوطنين، نفذوا أكثر من 25 اعتداءً خلال فترة عيد الأضحى المبارك فقط.