نقابة العاملين تُغلق جامعة الأزهر لليوم الثاني وتوجه رسالةً لأولياء الأمور

جامعة الأزهر - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، د. أيمن شاهين، آخر تطورات الوضع في الجامعة، موجهاً مناشدة لأولياء الأمور.



وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": لليوم الثاني على التوالي، نحن نغلق الجامعة، ولا توجد امتحانات"، مطالباً أوليا الأمور بألا يرسلوا أبناءهم للامتحانات، لأنه لا توجد امتحانات، وإدارة الجامعة "تكذب" على الطلبة.



وشدّد على أن نقابة العاملين مضربة عن العمل، ولا يوجد عاملون في الجامعة لمراقبة الامتحانات بالأصل.



وفيما يتعلق بوجود وساطات من أجل حل الأزمة، قال شاهين: لم يتدخل حتى اللحظة أحد، متهماً إدارة الجامعة بأنها لا تريد أي مفاوضات أو مباحثات.



وكانت جامعة الأزهر بغزة، أكدت أمس الثلاثاء، أن الامتحانات النهائية للفصل الصيفي في موعدها المحدد.



وقال د. مازن حمادة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن الامتحانات النهائية للفصل الصيفي في مواعيدها، حسب الجداول المعلنة.



وتسود الجامعة أجواء من التوتر الشديد، بعد قرار ببقاء رئيس الجامعة، عبد الخالق الفرا، رئيساً لمدة ثلاث سنوات مقبلة، الأمر الذي ترفضه نقابة العاملين.



وقررت النقابة إغلاق مقار الجامعة الرئيسية، ووجهت رسالة إلى مجلس أمناء الجامعة، تقضي برفضها تعيين الدكتور الفرا، رئيساً للجامعة للمرة الرابعة، معتبرةً أن ذلك تجاوز صارخ للقانون.



وأصدرت إدارة جامعة الأزهر، بياناً توضيحياً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أكدت فيه أن "ما تقوم به مجموعة من نقابة العاملين في بيان بالإعلان عن إغلاق الجامعة في أول أيام عقد امتحانات الفصل الصيفي؛ هو عمل غير مسؤول بأبسط العبارات والتعبير".