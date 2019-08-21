إعلام الاحتلال: رشق قوة عسكرية بالحجارة بسلفيت واستهداف شاب بزعم حيازته سكيناً













وفي التفاصيل، قالت قناة (كان) الاسرائيلية: "شبان فلسطينيون رشقوا الحجارة على قوة من الجيش، والقوة رصدت أحدهم يشتبه أنه يحمل سكيناً عند مفترق جيت، فأطلقوا النار عليه".