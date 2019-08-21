إعلام الاحتلال: رشق قوة عسكرية بالحجارة بسلفيت واستهداف شاب بزعم حيازته سكيناً
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، بأن هناك أنباء أولية عن محاولة طعن على مفترق (جيت) بالقرب من مستوطنة (أرئيل) شمال مدينة سلفيت.
أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، بأن هناك أنباء أولية عن محاولة طعن على مفترق (جيت) بالقرب من مستوطنة (أرئيل) شمال مدينة سلفيت.
وفي التفاصيل، قالت قناة (كان) الاسرائيلية: "شبان فلسطينيون رشقوا الحجارة على قوة من الجيش، والقوة رصدت أحدهم يشتبه أنه يحمل سكيناً عند مفترق جيت، فأطلقوا النار عليه".
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