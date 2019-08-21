شؤون فلسطينية

بذكرى إحراق الأقصى.. النخالة يُوجه رسالة إلى "سرايا القدس"

بذكرى إحراق الأقصى.. النخالة يُوجه رسالة إلى "سرايا القدس"
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
وجّه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الأربعاء، كلمةً للجناح العسكري للحركة "سرايا القدس" بمناسبة ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك.

وقال الأمين العام في كلمته: "بالمجاهدين مثلكم نصنع حياة جديدة لشعبنا وأمتنا، تصنعون النصر بأنكم لم تنكسروا ولم تتراجعوا، وتصنعون الأمل لأجيال قادمة، وتملؤون الأفق بالعزة والكرامة، أفضل منكم اليوم، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فبالإخلاص والمثابرة، وبالإيمان والقوة سنهزمهم"، وفق ما نقل موقع (فلسطين اليوم) التابع لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف: "هذا العدو الصهيوني، الذي اعتقد أن بلادنا لا رجال فيها، سيجدكم اليوم في كل مكان مقاتلين ومجاهدين، تجودون بالحياة من أجل الحياة الحرة الكريمة لشعبنا".

وتابع: "لقد تجاوزنا الخوف وتجاوزنا الحسابات الصغيرة، وبحضوركم في الميدان فنحن اليوم في منطقة ما بعد الحدود، وما بعد الحواجز، وسنقاتل في كل الأماكن، سنقاتل حتي يخرج هؤلاء الغزاة من ديارنا، وستبقي القدس لنا، ويبقي المسجد الأقصى لنا وتبقى فلسطين علي مر الزمن، وستزول إسرائيل من الوجود".

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