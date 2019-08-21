جرافات الاحتلال تهدم خزان مياه في منطقة "عينون" جنوب شرق طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خزان مياه في منطقة "عينون"، جنوب شرق مدينة طوباس.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن الاحتلال هدم خزان مياه سعته ألف كوب، للمواطن عدنان مجلي صوافطة؛ بحجة تواجده في مناطق (ج)، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار إلى أن الاحتلال، أخطر قبل أشهر بوقف العمل في الخزان، ورغم محاولات محافظة طوباس، والجهات المختصة، للحصول على وصل ترخيص له، إلا أن المحكمة الإسرائيلية، رفضت ذلك.